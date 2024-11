Sportelli nel mirino dei banditi . Il territorio resta senza bancomat

Ancora nessuna notizia certa per Valera Fratta e altri paesini del Lodigiano rimasti prima senza filiale e adesso senza sportello bancomat. Di fatto, i residenti, sono senza contanti. Per prelevarli devono percorrere chilometri ma, soprattutto per gli anziani, il disagio è grave. L’ultimo problema è sorto a Valera Fratta, dopo casi analoghi come quelli di Pieve Fissiraga e Borgo San Giovanni. A Valera. La notte tra il 3 e 4 novembre, una banda ha fatto esplodere il bancomat del Banco Bpm, l’ultimo di fatto presente. E visti i continui danni, le banche non investono più. La desertificazione degli sportelli ha infatti pesantemente colpito il territorio. "Le grandi banche del settore Abi, infatti, ormai investono soltanto sui grandi centri- spiega Ettore Necchi, segretario coordinatore della Federazione autonoma bancari italiani che, negli ultimi anni, aveva previsto la problematica, denunciandola a gran voce- Quello che non ci si aspettava è lo stesso comportamento da parte delle banche di credito cooperativo, quelle che, in teoria, si dichiaravano vicine ai cittadini e ai Comuni".

L’appello dei giorni scorsi di Necchi ai presidenti delle Bcc del territorio, al momento, non sembra essere però caduto nel vuoto: "Ho chiesto ai presidenti delle bcc di non guardare l’utile, ma di garantire un servizio sociale, riaprendo almeno i bancomat nei paesi in cui mancano. - ribadisce Necchi e auspica- Forse qualcosa si sta muovendo, c’è chi mi ha promesso di valutare e parlarne con il proprio consiglio di amministrazione". Dopo l’esplosione del bancomat di Valera Fratta avvenuta tra il 3 e 4 novembre 2024, il Banco Bpm ha infatti deciso di non riaprirlo. Lo ha comunicato, amareggiato, il sindaco Fabio Bassan, che ha poi chiesto e ottenuto un incontro in merito, dato che ora il paese è sprovvisto del servizio, senza però trovare riscontro alla problematica. "Il Banco Bpm ha ribadito che non ci sono possibilità che l’istituto di credito rimetta lo sportello. Ma, se non ci sarà più lo sportello bancomat, si creerà un disagio spaventoso nei confronti dei clienti, soprattutto dei pensionati, vittime del disservizio" incalza.

Paola Arensi