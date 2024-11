Spin off alza il sipario al teatro Vezzulli

Dopo sessant’anni il teatro torna in scena a Codogno. "Sabato 9 alle 21 celebreremo un momento importante – ha detto il sindaco Francesco Passerini –: finalmente una compagnia ritorna a Codogno, nel teatro Vezzulli, in via di ultimazione, dopo la ristrutturazione. Un locale che finora era stato utilizzato solo per la fiera autunnale 2023 e per un evento estivo dialettale ma in cui, questo fine settimana, partirà finalmente la prima vera stagione teatrale". I lavori sono in completamento e il sindaco ringrazia le maestranze che hanno lavorato sodo. "Siamo contenti – ha aggiunto – di poter offrire un teatro, un appuntamento culturale che Codogno ha sempre amato. Ricordiamo di prenotare perché i posti sono 135, più 4 per disabili, quindi limitati".

Un teatro a Codogno non c’è dal 1957, quando il sociale di via Andrea Costa venne demolito. "Il 14 dicembre, sempre nella stessa location, sarà proposta un’altra data con la stessa compagnia. Sono stati Paolo Gogni e Maurizio Bronzini, della compagnia La Ribalta di Piacenza, che ha organizzato l’evento come realtà ospitante e collabora con il Comune di Codogno, a dettagliare lo spettacolo “Spin off“, adatto a tutta la famiglia".

È un’improvvisazione teatrale, che tratterà storie improvvisate nate dagli spunti che darà il pubblico. Non ci sono copione, sceneggiatura e canovaccio: storie che nascono e finiscono sul palco, con gli attori Andrea Zanni, Federica Cavalli e Marco Malaguti della compagnia modenese Mescolanza teatrale. Per prenotazioni 3661388865 o Ribalta.impro@gmail.com.

P.A.