Vizzolo Predabissi, 20 dicembre 2019 - Un 52enne di Vizzolo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri dopo aver ceduto della droga. Processato per direttissima, il pusher è agli arresti domiciliari. Segnalato invece l'acquirente. I militari dell'arma, che da tempo seguivano i movimenti dello spacciatore, hanno perquisito l'abitazione e trovato 20 grammi di cocaina divisa in dosi e 800 euro in contanti che per le forze dell’ordine sarebbe provento di spaccio. Si è trattato del quarto arresto nell’ultimo mese effettuato dagli stessi militari che stanno dando una stretta al traffico di stupefacenti, in particolare cocaina, hascisc e marijuana, che investe l’area del Nord Lodigiano e del Sud Milano. Le persone fermate, tutte in flagranza di reato, sono italiane, stabilmente residenti sul territorio e per i carabinieri, riuscivano ad operare con la dovuta circospezione grazie a una nutrita cerchia di clienti fidelizzati.

