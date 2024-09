Spaccata in un’azienda a Fombio, auto ariete sfonda l’ingresso: ladri rubano attrezzi da edilizia e giardinaggio

Fombio (Lodi), 1 settembre 2024 - Spaccata ieri sera alla ditta Tecnocoperture di via Magellano a Fombio, specializzata in vendita di attrezzature per l'industria e l'edilizia: ignoti, verso le 22, si sono recati nel comparto produttivo del Villaggio La Costa ed hanno puntato all'azienda, secondo un piano prestabilito nei dettagli.

I ladri sono arrivati con due mezzi, di cui uno, una macchina scura, è servito per sfondare l'ingresso del negozio. In pochi istanti hanno fatto scattare il blitz: la vettura, in retromarcia, è stata lanciata a tutta velocità e l'accesso alla ditta è venuto giù. Il boato è stato forte ma nelle immediate vicinanze non ci sono abitazioni, ma solo aziende.

I componenti della banda si sono precipitati all'interno ed hanno arraffato attrezzi vari da edilizia e da giardinaggio. Una quantità che è ancora difficile da quantificare. La merce è stata caricata sicuramente su un mezzo e i malviventi si sono dileguati. Sul posto sono arrivati i carabinieri.