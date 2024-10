Sorpreso a rubare una bici si scopre che era irregolare . Espulso un egiziano di 27 anni

Pizzicato a rubare una bicicletta, viene scoperto clandestino e scatta il rimpatrio. Ieri il questore di Lodi Pio Russo ha fatto eseguire agli agenti il provvedimento di espulsione prefettizia emesso nei confronti di un egiziano. Per lui i guai sono iniziati lunedì, quando gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico hanno sorpreso l’uomo ad armeggiare con una bicicletta in via Besana, a Lodi. In particolare stava segando la catena del velocipede e sono sorti sospetti sul possibile furto della due ruote elettrica. Sono quindi seguiti sia l’identificazione sia gli accertamenti sul mezzo: la bicicletta è risultata rubata poco prima in un parcheggio attiguo a un centro commerciale.

La due ruote è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il ventisettenne, invece, una volta in Questura, è stato denunciato. È risultato noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in Italia senza regolare permesso di soggiorno. L’ufficio Immigrazione ha quindi curato l’istruttoria che ha consentito l’adozione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Lodi, cui il questore ha dato esecuzione, previa convalida del giudice di pace. Il giovane è stato quindi accompagnato al Centro per il rimpatrio di Brindisi, dove sarà trattenuto in attesa della partenza per l’Egitto.

Inoltre la Stradale negli ultimi due fine settimana ha intensificato i controlli contro le dtragi del sabato sera. Sei automobilisti sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di intossicazione da sostanze alcoliche, 7 patenti sono state ritirate e due veicoli sequestrati, altri due conducenti sanzionati per assenza dell’assicurazione, uno per guida con patente sospesa e due per guida senza mai aver conseguito la patente.

P.A.