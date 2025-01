Somaglia, camionista di 43 anni trovato senza vita nel parcheggio di un’azienda di logistica

Somaglia (Lodi), 13 gennaio 2025 – L’hanno rinvenuto a bordo del camion privo di vita, ma quando sono arrivati i soccorsi mandati sul posto per lui non c’era più nulla da fare. Un malore non ha lasciato scampo a un camionista di 43 anni, trovato esanime all’interno dell’abitacolo nella piazzola di sosta di una logistica a Somaglia, nel Basso Lodigiano. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza, vigili del fuoco, i tecnici dell’Ats e una pattuglia dei carabinieri. L’ipotesi dell’infortunio, paventata nei primi istanti successivi al rinvenimento del corpo dell’uomo, è stata subito scartata.