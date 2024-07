Somaglia, anziana reagisce a uno scippo ma cade a terra: alcuni passanti inseguono il ladro e lo bloccano

Si è avvicinato alla vittima predestinata ed ha cercato di strapparle la borsa ma l'anziana è riuscita a resistere alla violenza dello scippatore, cadendo però rovinosamente per terra. Grave episodio questa sera poco dopo le 18 in via De Gasperi a Somaglia: secondo quanto ricostruito, una signora di 83 anni stava percorrendo la via della zona centrale del paese della Bassa lodigiana quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha cercato di strapparle la borsetta.

Il tentativo del malvivente ha avuto conseguenze dirette per l'anziana che non è riuscita a mantenere in equilibrio. Il fatto però è stato notato da diverse persone nelle vicinanze che non solo hanno aiutato la donna a rialzarsi ma hanno inseguito il ladro riuscendo a fermarlo.

Sono arrivati successivamente i carabinieri i quali hanno sottoposto a fermo l'uomo che è stato portato in caserma. Per la donna c'è stato bisogno delle cure dei sanitari del 118 che hanno successivamente trasferito la ferita in codice verde al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi.