Solidarietà informatica. Pc in dono agli alluvionati

OLGIATE OLONA (Varese)

Il regalo di Natale per 6 famiglie alluvionate di Campi Bisenzio (Firenze), in Toscana è in viaggio grazie alla staffetta speciale che coinvolge il Gruppo Alpini di Varese e le Penne Nere della zona alluvionata a cui gli amici varesini porteranno 6 computer rigerenerati da consegnare a don Bledar Xhuli, più conosciuto come don Blady, (arrivò a 16 anni clandestino dall’Albania), parroco a Santa Maria di Campi Bisenzio che li donerà a famiglie colpite dall’alluvione.

I sei dispositivi hanno un messaggio particolare, quello della solidarietà che unisce le generazioni, gli alpini, gli alunni del corso per operatore informatico del Cfp Promos di Cassano Magnago e Massimiliano De Cinque, il volontario di Olgiate Olona che da oltre un decennio recupera computer e dispositivi informatici destinati alla discarica, li rigenera e quindi li dona a chi ne ha bisogno. I pc partiti da Olgiate Olona per Campi Bisenzio sono stati ricondizionati dagli studenti di prima e seconda del corso per operatore informatico, proposto dal Cfp nella sede distaccata di Magnago, dove De Cinque è docente con il suo progetto che educa i ragazzi al riuso informatico.

"Ho proposto l’iniziativa alla dirigente, la professoressa Lorenza Massara – dice De Cinque – ha subito aderito con entusiasmo e così sono stati coinvolti i ragazzi delle due classi che si sono sentiti particolarmente motivati proprio per il valore che aveva la loro attività. La pratica che stanno imparando al corso, che prepara al lavoro, è stata accompagnata dall’esperienza della solidarietà, che è il cuore del mio progetto, conoscendo la destinazione del frutto del loro impegno".

Parla con entusiamo dell’iniziativa la direttrice di Promos, Lorenza Massara "appena De Cinque mi ha proposto l’idea ho subito detto di sì – dice – i nostri ragazzi imparano al corso le tecniche utili al loro inserimento lavorativo ma con l’educazione al recupero e al riuso del materiale comprendono l’importanza di non sprecare, in questo caso la tecnologia, e nello stesso tempo il valore della solidarietà". E così da Varese a Campi Bisenzio è in viaggio la solidarietà informatica.