Smaltimento rifiuti pericolosi nel futuro dell’impianto dismesso

In località Vignoni in frazione Zorlesco potrebbe sorgere,

al posto dell’impianto dismesso di produzione di manti bituminosi, un sito di oltre 22mila metri quadrati

di trattamento e recupero di rifiuti inerti per una potenzialità

di 50mila tonnellate annue di scarti definiti pericolosi e 40mila tonnellate all’anno di non pericolosi. Per pericolosi, la tabella con i codici contiene diversi elementi tra cui i rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti veleni. Al momento l’istruttoria non è ancora chiusa: gli enti preposti hanno chiesto integrazioni a marzo 2023 mentre

a ottobre è stata attivata la Valutazione ambientale

in Provincia. Sulla questione diversi cittadini della frazione hanno manifestato timori, qualcuno già invoca un’assemblea pubblica. "Questo silenzio è incomprensibile – sottolinea

il consigliere comunale di minoranza di Tutti per Casale

Luca Canova - e ricorda molto il caso Elcon di alcuni anni fa quando nel silenzio generale si cercò di far costruire

un inceneritore alle porte della città".

M.B.