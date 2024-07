Corte Palasio ha il sindaco: eletta Marialuisa Pulito, dopo il rinvio per la morte del candidato Claudio Manara

Corte Palasio, 30 luglio 2024 – La lista unica “Aria nuova“ del compianto sindaco Claudio Manara ha vinto la sfida contro l’astensionismo: "Ha votato il 51,04 per cento degli aventi diritto, il 46% di Cadilana e il 56% di Corte Palasio. Il quorum è stato superato da entrambe le parti, nonostante il periodo di ferie: è stata premiata anche la buona amministrazione del mandato precedente”.

Si è espressa così Marialuisa Pulito, appena eletta sindaca del paese, che ha deciso di raccogliere il testimone del predecessore, Claudio Manara, tragicamente scomparso, a giugno, per un gesto disperato su cui le autorità competenti dovranno fare luce.

Domenica e ieri si è votato per le amministrative, dopo lo slittamento dovuto al decesso. Solo il gruppo di Manara “Aria Nuova“ ha presentato le candidature, mentre la lista “Il Bene in Comune“, che l’8 e 9 giugno aveva candidato a sindaco Nancy Capezzera, non si è presentata e auspicava l’arrivo del commissario, invitando a non andare a votare, per presentarsi tutti più serenamente mesi dopo, a un nuovo confronto politico: "Dopo la tragica morte del sindaco riteniamo non vi siano ancora le condizioni per una campagna elettorale obiettiva – si leggeva nella nota –. Siamo stati indicati da qualcuno come responsabili del suo terribile gesto, si è parlato di toni esasperati, di una campagna elettorale troppo accesa. In realtà ci siamo limitati a fare il nostro dovere, sottolineando le lacune degli ultimi cinque anni di amministrazione: la pietà umana ci accomuna, ma non può far velo al nostro giudizio”.

Con Pulito, dirigente medico da poco in pensione, classe 1962, si sono presentati Chiara Menani, Silvia Manzini, Emanuele Bernocchi, Francesco Bealli, Roberta Lucchini, Mario Stefanoni, Michele Pabini, Alessio Colturani, e i nuovi Paolo Arisi e Franco Magri. "Dopo il tragico evento che ci ha colpiti, abbiamo deciso di continuare il percorso intrapreso – ha detto Pulito, che a giugno era stata indicata come vicesindaco – Sono molto contenta, ringrazio i concittadini che, votando, hanno evitato il commissariamento del Comune. Ringrazio anche chi è tornato dalle vacanze per votarci e chi ha ritardato la partenza, ma anche gli anziani, andati alle urne nonostante la calura. La nostra sfida inizia ora: dobbiamo portare a termine i progetti iniziati dall’amministrazione precedente».