Sindacato Fabi Tutti i bancari nel direttivo

Si è svolto ieri, al ristorante Perbacco di Cascina Cavrigo, l’ottavo congresso provinciale del sindacato autonomo dei bancari Fabi, il più forte d’Italia (1300 iscritti lodigiani). Tra i 17 eletti nel consiglio direttivo su 20 candidati, ci sono volti nuovi, ma è stata rinconfermata in toto la segreteria: Ettore Necchi della Bcc Lodi, che manterrà il ruolo di coordinatore (per il quinto mandato) e ha ottenuto 1046 voti; Enrico Vercellino del Banco BPMc con 952 voti, vice coordinatore del settore Abi; Mario Nava della BCC Caravaggio con 927 voti, vice coordinatore del settore Federcasse Bcc; Mauro Asti, segretario con delega al Welfare, con 887 voti. Nella sua relazione Necchi ha esordito: "Siamo stati sempre presenti, anche con il Covid. Abbiamo lavorato da casa, sul territorio non appena è stato possibile, non ci siamo mai fermati nella nostra opera di tutela e difesa della categoria, dei lavoratori bancari e dei clienti". P.A.