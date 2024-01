Simula il furto dell’auto. Pregiudicato nei guai

"Mi hanno rubato l’auto, sporgo denuncia". Così un pregiudicato straniero di 32 anni si è presentato dai carabinieri del borgo e ha stilato il proprio atto. I militari si sono messi in moto per cercare di capire dove fosse finita l’auto e magari chi potesse averla presa. Ma l’altro giorno, durante un giro di perlustrazione, hanno notato l’auto che stavano cercando parcheggiata nei pressi di un bar, regolarmente chiusa a chiave. I militari sono entrati nell’esercizio pubblico e hanno trovato tra gli avventori anche il proprietario, che è stato informato che la macchina era parcheggiata lì fuori. Lui è sembrato cadere dalle nuvole e ha anche detto di non essere in possesso delle chiavi perché gli erano state rubate con la vettura. I carabinieri hanno perciò fatto portare via la macchina da un carrattrezzi. Quindi hanno proseguito nelle investigazioni ed è venuto fuori che lo straniero aveva probabilmente un accordo per vendere l’auto e che per guadagnarci due volte aveva denunciato il furto. Poi l’affare è sfumato e a lui è rimasta la vettura e la dichiarazione di furto. Per questo motivo il 32enne è stato denunciato per simulazione di reato.

P.G.R.