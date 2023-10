Sicurezza urbana. Rinforzi per la polizia locale: "Una città più presidiata"

Casalpusterlengo rimpingua l’organico della polizia locale e rivede il regolamento che li tutela. Intanto a Zelo Buon Persico è stato scelto il nuovo comandante dell’Unione Nord Lodigiano. A Casalpusterlengo è entrato in servizio dal primo ottobre un nuovo agente, il sovrintendente Marco Marchesini, che arriva da Lodi. "Al momento – spiega il sindaco Elia Delmiglio – contiamo un amministrativo, 10 agenti, una mobilità, per due assunzioni, aperta e una terza sarà aperta entro la fine di quest’anno". Ci sono stati momenti in cui garantire il servizio, che implica diverse mansioni, è stato complesso. Ma di concerto con la comandante Laura Chiesa, Delmiglio ha sempre dedicato grande attenzione alla situazione. "Il Comune, con immediatezza, ha fatto in modo di assicurare subito il turnover necessario per dare al comando uomini sufficienti – specifica –. Questo affinché la città sia presidiata e monitorata nel miglior modo possibile. Così ora altre tre persone saranno assunte entro il 2023 e nel 2024 arriverà un ulteriore agente, per arrivare a 14, che si sommeranno a una figura amministrativa". Ma per quanto a Casalpusterlengo "la polizia locale sia dotata di mezzi e strumenti utili a lavorare su più fronti" spesso si lavora in condizioni difficili per il peggioramento del contesto sociale. Stiamo così lavorando anche al regolamento di polizia locale, per inasprire le pene e dare agli agenti più strumenti utili a operare meglio".

A Zelo Buon Persico invece, Costantino Gemelli, 48 anni, con un’esperienza ultraventennale in polizia locale, è il nuovo comandante dell’Unione Nord Lodigiano. Con decreto del 5 ottobre 2023, il vicepresidente dell’Unione, Angelo Madonini, sindaco di Zelo, con l’appoggio condiviso dei sindaci di Casalmaiocco, Cervignano d’Adda, Tavazzano e Montanaso, gli ha conferito l’incarico, per un anno, rinnovabile. La nomina segue alle dimissioni del 14 settembre scorso del comandante Claudio Festari, che entrerà in forza al comando di Forlì. "La selezione è stata condotta secondo criteri rigorosi, che hanno consentito di individuare il profilo professionale più idoneo e qualificato" spiega Marco Vighi, sindaco di Casalmaiocco, già presidente dell’Unione. "La scelta delle amministrazioni consorziate - conclude Madonini - è ricaduta su una figura di ampia esperienza sul campo e con competenze idonee a dare impulso alla riorganizzazione dei servizi di polizia locale".