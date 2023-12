Si schianta con la vettura e poi scappa

L’auto che stava guidando è andata a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione, ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi degli occupanti del mezzo non c’era più alcuna traccia. Sono in corso gli accertamenti sull’episodio avvenuto nella serata di giovedì in via Matteotti, a ridosso del centro di Vigevano. L’auto, una Renault Modus, è finita contro un palo sul lato della strada accanto al quale scorre il Naviglio e ha riportato danni tali da non poter ripartire. Qualcuno ha chiesto l’intervento dei soccorsi ma quando sl posto sono arrivati il personale medico del 118 e i vigili del fuoco, nell’auto e nelle sue vicinanze non c’era nessuna. Spetterà ora agli agenti del commissariato, che hanno rilevato il sinistro, stabilire come siano andate le cose. Il fatto che il conducente si sia allontanato subito lascia supporre la sua intenzione di non essere identificato.

U.Z.