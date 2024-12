Sequestrati 140 chili di fuochi d’artificio irregolari e 22.000 articoli senza marchio Ce

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 27 dicembre 2024 -Sedici rivenditori controllati, 140 chilogrammi di manufatti irregolari e 22.000 pezzi non muniti di marchio certificativo CE sequestrati. È il bilancio dei controlli sui fuochi artificiali, predisposti dalla Prefettura di Lodi, in via preventiva ed eseguiti, in vista di Capodanno, nel Lodigiano. Sono stati ispezionati negozi di minuta vendita al dettaglio di spettacoli pirotecnici, per un totale di 16 realtà. Il sequestro e le sanzioni hanno riguardato, in particolare, tre negozi di Sant'Angelo Lodigiano, San

Martino in Strada e Cornegliano Laudense.

In queste realtà è scattato il sequestro di oltre 140 chilogrammi di manufatti irregolari e quasi 22.000 pezzi non muniti di marchio certificativo CE. L'obiettivo delle forze dell'ordine era fare prevenzione prima dei festeggiamenti del Capodanno. E contrastare illeciti potenzialmente pericolosi, per la pubblica incolumità, evidenziati durante le riunioni del Comitato per l'ordine la sicurezza pubblica. Tavoli tenutisi nelle ultime settimane, proprio in vista delle festività natalizie. Grande attenzione, quindi, è stata riservata alla verifica e alla prevenzione nel settore della commercializzazione e produzione degli artifici pirotecnici.

Considerato infatti il probabile incremento della domanda di acquisto di fuochi d'artificio, è necessario garantire un certo livello di sicurezza alla cittadinanza. Alcuni controlli sono stati svolti anche in sinergia con l'ispettorato del lavoro ed è stata verificata anche la modalità di detenzione degli articoli in vendita.

Soddisfatto il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, che ha espresso " apprezzamento per il consueto impegno delle Forze di Polizia, nel contrasto alle attività irregolari, in un settore particolarmente sensibile, che non di rado provocano danni a persone e cose. Questo con notevoli costi per la collettività".