Senza biglietto, vuole salire sul bus e minaccia l’autista: denunciato

Pretende di salire sul pullman senza biglietto e lo blocca, minacciando l’autista con un coltello: denunciato dalla polizia locale di Casalpusterlengo un ragazzo tunisino di 22 anni.

Il ragazzo si è messo davanti al mezzo per non farlo partire, nella frazione di Vittadone. Il conducente ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Mentre cercava di partire, il 22enne ha brandito un coltello per intimidirlo. All’arrivo della pattuglia, coordinata dal vicecomandante Marco Botteri, il giovane ha motivato il gesto perché il bus non si era fermato alla pensilina e preteso di effettuare il viaggio.

La pattuglia lo ha identificato e fotosegnalato nella caserma della compagnia dei carabinieri di Codogno, per poi procedere a denunciarlo per interruzione di pubblico servizio, con turbativa e disagio degli altri trasportati.

Il giovane nel frattempo si è sbarazzato del coltello, ma il tutto era stato immortalato dalle telecamere in dotazione al bus. Il sindaco Elia Delmiglio ha espresso "piena solidarietà all’autista".

Paola Arensi