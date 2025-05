Comunità solare, prima assemblea. Obiettivo mille soci consumatori

Sono tre, dopo il pieno riconoscimento del Gse (società di gestione statale dei servizi energetici) avvenuto a ottobre 2024 della Comunità solare, le comunità energetiche attive nel Lodigiano. In precedenza erano sorte “Solisca” nel 2022 a Turano Lodigiano e “Songroen” (Sorgenia) nel 2023 a Bertonico, di dimensioni più ridotte e rispondenti a una legge precedente. In tutta Italia a fine 2024 erano appena 350. Risultano poi costituite o in progettazione la Fondazione Cers Lodigiana, partecipata dalla Provincia e Comune di Lodi, due gruppi di autoconsumo condominiali (uno a Lodi e l’altro a Casalpusterlengo) e quelle che stanno costituendo i comuni di Casalpusterlengo, Casalmaiocco, Cornegliano e San Martino in Strada, direttamente o affidandosi ad imprese di settore.

Il 9 maggio dalle 17 nella sede di Lodi in via Garibaldi 69 si terrà a Lodi la prima assemblea ordinaria dei soci della “Cers Comunità Solare”, creata il 2 luglio 2024 e già appunto in possesso del riconoscimento dal GSE per l’avvio della condivisione dell’energia rinnovabile prodotta nel territorio. Il bilancio 2024 che sarà sottoposto all’approvazione dei soci è dunque quello di una startup, con investimenti d’avvio (i primi 20 mila euro) e le prime spese. La Comunità Solare è nata dall’esperienza dei progetti Fondazione Cariplo Alternative 2022 ed è cresciuta in questi primi mesi con l’adesione di più di 100 soci, la progettazione e l’avvio dei cantieri dei primi 53 impianti fotovoltaici degli associati; molte le famiglie che hanno aderito ai Gas-gruppi d’acquisto per la realizzazione di impianti fotovoltaici lanciati da Legambiente e dalla rete di associazioni Umanità Lodigiana. I soci stanno realizzando i primi 800 kW fotovoltaici.

Quattro comuni lodigiani hanno già votato l’adesione alla Comunità Solare. Dopo Guardamiglio, anche il Comune di Cervignano d’Adda ha ottenuto la piena approvazione della Corte dei Conti lombarda ad entrare come socio cooperatore. Tra i soci anche una decina di realtà collettive (coop sociali come Il Pellicano e Buona Giornata, fondazioni, la prima parrocchia del piacentino) e altrettante piccole e medie imprese, alcune delle quali hanno realizzato o stanno realizzando impianti più grandi, come Gamma a Bobbio (PC) e SMI a Cervignano. Ha annunciato l’adesione anche la Castagna Spa di Guardamiglio con i suoi 800 kW previsti entro l’estate. L’obiettivo 2025-2026, è raccogliere nella Comunità Solare 100 impianti di produzione, 3.000 kW e mille soci consumatori.