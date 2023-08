Seconda opportunità" a Lodi, la scuola della Fondazione Sicomoro trova una nuova sede"

Nuova sede, a Lodi, per la "scuola della seconda opportunità", gestita dalla Fondazione Sicomoro. Prima era ospitata, in una location provvisoria, dai frati Barnabiti. "È una realtà importante, che abbiamo voluto valorizzare, trovando nuovi spazi definitivi – spiega la vicesindaco di Lodi Laura Tagliaferri –. L’intento è quello di recuperare i ragazzi delle scuole medie, che non vanno più scuola, perché in difficoltà per le bocciature o demotivati, dando loro una nuova opportunità. Sono giovani, che vengono segnalati dai dirigenti delle scuole di tutto il Lodigiano e che, appunto, perdono fiducia. Vengono inseriti in un percorso particolare e alla fine arrivano al diploma di terza media, sostenendo l’esame nel proprio istituto".

La scuola, nata a Milano, è stata “importata” diversi anni fa a Lodi e ha avuto successo. Segue in media una quindicina di ragazzi. "Si lavora in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e gli insegnanti sono quindi quelli della scuola statale – prosegue –. Questo servizio aveva bisogno di una sede inserita all’interno di una struttura scolastica e l’ufficio tecnico del Comune, in collaborazione con l’Istituto scolastico Lodi 4, che ha riorganizzato i propri spazi, ha ricavato una nuova sede a Sicomoro all’interno della scuola del ponte. La prospettiva, con progetti in essere, è espandere l’esperienza in altre città interessate".

P.A.