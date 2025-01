Scuola materna. Il futuro inquieta

È ancora un rebus il futuro della materna di piazza Roma a Santo Stefano anche se, secondo indiscrezioni, qualcosa si sta muovendo sul fronte della futura gestione. Si profilerebbe infatti un’entrata in scena della parrocchia di Corno Giovine che ha in mano la materna di Corno e potrebbe subentrare all’attuale gestione. Nelle ultime settimane la situazione si era decisamente ingarbugliata ed era culminata con la clamorosa protesta dei genitori in Consiglio comunale. Infatti, l’attuale gestore, l’Associazione San Bassiano, che ha partecipato alle due manifestazioni di interesse e al secondo bando per la gestione del servizio, aveva chiesto al Comune di sottoscrivere la concessione per sei anni e altre informazioni aggiuntive per poter dare indicazioni alle famiglie circa l’entità delle rette di iscrizione. Preoccupata la minoranza consiliare. "Con la parrocchia di Corno c’è il rischio che il servizio sia in futuro accorpato magari a Corno" dice il consigliere comunale Mauro Bonfanti.