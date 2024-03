Scrittura creativa. Al via il concorso per gli studenti

“Zelo e il suo fiume, l’Adda: ricordi, sogni e riflessioni”. Questo è il tema scelto a Zelo per la seconda edizione del concorso di scrittura creativa, realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo del paese, il Comune e il Parco Adda Sud. La “competizione” tra scritti di prosa vedrà protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Zelo Buon Persico “Carlo Cattaneo” che, se decideranno di aderire, dovranno produrre un elaborato ispirato al fiume che lambisce il territorio zelasco, con il supporto e la guida dei loro insegnanti di Lettere. L’iniziativa è stata presentata alle classi giovedì 7 marzo. "Dopo l’esordio dello scorso anno – ha detto il sindaco Angelo Madonini –, con la prima edizione del concorso dedicata al passato della comunità zelasca, questa nuova proposta torna a invogliare alla scrittura e alla scoperta degli strumenti digitali per redigere i testi. L’Adda sarà protagonista assoluta, l’intento dell’iniziativa è infatti anche quello di valorizzare un elemento naturale che caratterizza fortemente il nostro territorio, la sua cultura e la sua storia". Presente anche il consigliere provinciale Mauro Salvalaglio, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio: "L’Adda è patrimonio non solo del Lodigiano, ma nazionale - ha affermato -. Pensiamo al nostro fiume nei Promessi Sposi, nelle odi di Giosuè Carducci e, ancora, il fiume che entra nella storia, con la battaglia del Ponte di Lodi, e nella leggenda, secondo la quale alimentava il Lago Gerundo dove viveva il drago Tarantasio". In palio per i vincitori, un “buono-libri” per arricchire la biblioteca di casa e alcuni libri illustrati sulla flora e la fauna dell’Adda, offerti dal Parco Adda Sud. I riconoscimenti saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione prevista alla fine dell’anno scolastico.