Lodi, rissa tra tifosi dopo la partita: un 50enne finisce in ospedale. Accertamenti in corso

Lodi, 21 aprile 2024 - Scontri “in differita” tra le tifoserie delle squadre di calcio Fanfulla e Sangiuliano City, un ferito. La polizia di Lodi dovrà fare luce sui fatti avvenuti nel pomeriggio del 21 aprile 2024, dopo una accesa partita di calcio che ha scaldato gli animi dei tifosi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, terminata la sfida calcistica, ci sarebbe stata una “trasferta” a Lodi, con rissa, tra i tifosi delle due parti. Il bilancio è di un 50enne della tifoseria lodigiana ferito, che ha quindi avuto bisogno di cure e di alcuni coinvolti che, invece, hanno rifiutato il ricovero.

L’uomo ha riportato traumi, per fortuna lievi ed è stato soccorso in via dei Tigli a Lodi, da un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e accompagnato all’ospedale Maggiore del Capoluogo, per gli accertamenti del caso. Nel frattempo i poliziotti, intervenuti per calmare gli animi, hanno cercato di ricostruire l’accaduto, per accertare eventuali responsabilità.

La partita tra le due squadre, che giocano nel girone D del campionato di Serie D, si è disputata nel pomeriggio allo stadio Guazzelli di Riozzo, con la vittoria dei padroni di casa giallorossi. Sugli spalti erano volate parole poco gradite dalle due tifoserie e si erano accesi i toni, ma poi la tensione è rientrata, senza conseguenze. I tifosi del Fanfulla erano quindi saliti sul pullman e partiti in direzione Lodi, da Riozzo. Sembra che siano però andati nella stessa direzione, in auto, anche alcuni sostenitori dell’altra squadra, fino allo scontro, avvenuto a Lodi. Qualcuno, tra via dei Tigli e viale Pavia, ha sentito forti urla e capito che un gruppo di persone si stava azzuffando per strada, si è affacciato alla finestra della propria abitazione e notata la scena, ha avvertito la Questura.

Il fatto ricorda la tesa partita d’andata di dicembre, che si era svolta nel Lodigiano, nell’impianto Dossenina. In quel caso, sempre al termine della sfida, dieci tifosi avevano ricevuto il Daspo. Questo perché, dopo essere stati accompagnati dai poliziotti al parcheggio della Bennet di Pieve Fissiraga, erano tornati a Lodi con mazze e bastoni, oggetti contundenti. Si era evitato lo scontro fisico soltanto grazie all’intervento delle forze dell’ordine.