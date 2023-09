Scontro Auto-scooter a Crema: Due Feriti

Ieri mattina poco dopo le 10.30 in via De Gasperi a Crema, fronte stadio, una Clio con a bordo una famigliola di Crema, si è apprestata a lasciare il parcheggio e a immettersi su via De Gasperi. Avrebbe dovuto girare a destra e impegnare il semaforo pedonale. Si è affacciata sulla via mentre stava sopraggiungendo il Miobus. L’autista del mezzo pubblico si è fermato per consentire alla Clio di girare a destra (la curva a sinistra vietata), ma il conducente ha invece attraversato la strada per piegare a sinistra. Proprio in quel mentre da Crema è sopraggiunto uno scooter guidato da un 18enne di Chieve e con a bordo una ragazza di 17 anni. Lo scooter ha superato il Miobus fermo venendo investito dalla Clio. La ragazza è stata ricoverata in codice giallo per sospette fratture e il ragazzo in codice verde per le contusioni.P.G.R.