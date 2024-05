Scivola nel canale navigabile. Pescatore di 64 anni perde la vita

È stato probabilmente colto da malore ed è scivolato lentamente nel canale navigabile ad Acquanegra Cremonese, un uomo di 64 anni, straniero residente da anni a Milano e da qualche tempo in pensione, che amava passare il suo tempo andando a pescare. L’ha fatto anche martedì nel pomeriggio, quando è arrivato sul canale navigabile. Non ha fatto in tempo a prepararsi perché probabilmente un malore l’ha colto sul ciglio e l’ha fatto scivolare lungo la riva, fino a terminare in acqua. Del fatto si è accorto un passante, che ha visto il cadavere galleggiare nei pressi delle chiuse e ha avvertito le forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono entrati in acqua con un gommone per recuperare il corpo, che è stato poi portato all’obitorio, a disposizione del magistrato e in attesa di essere riconosciuto. Solo ieri mattina è arrivata una segnalazione da Milano della scomparsa dal giorno precedente di un uomo che corrispondeva a quello trovato. Il magistrato non ha ritenuto di dover eseguire l’autopsia e ha disposto la restituzione della salma alla famiglia perché provveda alle esequie.

P.G.R.