Schianto tra auto e moto all’incrocio. Ragazzo di sedici anni finisce in ospedale

Scontro, a Offanengo, all’incrocio regolato da semaforo tra la Serenissima e la via che porta a Izano. Ieri qualche minuto dopo le 16 si sono scontrati una moto Benelli 125 e una Citroen C1. L’auto stava arrivando da Romanengo e alla guida c’era un 61enne di Izano. Arrivata all’altezza del semaforo, la vettura ha girato a sinistra per imboccare la strada per Izano. Davanti a lei, da Crema, è arrivata una moto Benelli 125 alla cui guida c’era un 16enne di Crema. La moto ha colpito l’auto all’altezza del fanale anteriore destro e il ragazzo è finito rovinosamente a terra. In breve sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Crema. Il medico ha visto che le condizioni del ragazzo non erano buone e ha deciso di chiamare in supporto un’eliambulanza che sì è alzata dall’ospedale di Bergamo e in pochi minuti è arrivata.

Il giovane ferito è stato messo in sicurezza e affidato all’elisoccorso che lo ha portato nell’ospedale di Bergamo. Dopo le prime visite i medici lo hanno giudicato in condizioni non preoccupanti. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale del paese alla quale sono state affidate le indagini.

P.G.R.