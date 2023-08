Schianto in vacanza Addio a un 58enne Angelo Furfaro, 58 anni di Casale Cremasco, è morto ieri a Laureana di Borrello, in Calabria, mentre era in vacanza nel paese natio. Ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un palo. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo.