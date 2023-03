Scatta la fiera di San Giuseppe Conigli in mostra

Niente inaugurazione con le autorità civili nè consegna di attestati di benemerenza: il Comune senza sindaco ha di fatto imposto una fiera di San Giuseppe “low profile“ anche se gli organizzatori, non hanno rinunciato agli eventi principali, dalle vere “star“ dell’evento, i conigli, a mostre ed iniziative dei commercianti per animare il centro abitato. Tra domani e domenica quindi disco verde alla festa con l’expo’ di 76 conigli nella struttura di piazza Europa e altre iniziative collaterali come la mostra dedicata a Diabolik ed Eva Kant nel ricordo di Luigi Marchesi, brembiese ed autore delle prime tavole del fumetto. Domenica fiera mercato con bancarelle e hobbistica, mentre da stasera due appuntamenti musicali nei locali “Dalla Je“ e di “Cristina“. Musica anche sabato sera al bar Bistrot85 e domenica all’Etnic Bar. M.B.