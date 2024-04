Lodi, sassi contro i treni in transito e i ciclisti: denunciati 5 ragazzini

San Martino in Strada (Lodi) - Lanciavano pietre contro i treni in corsa e verso chi transitava lungo la pista ciclabile vicina. Il folle gioco però è stato scoperto dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lodi che, nei giorni scorsi, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria cinque minorenni. Inoltre, nei confronti di tre dei cinque ragazzini sono stati emessi altrettanti avvisi orali del questore.

I minori, tutti residenti a San Martino in Strada, sono stati individuati grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale che li ha ripresi nelle ore pomeridiane del 17 e del 18 marzo mentre, durante il transito di quattro treni merci e di alcuni ciclisti che percorrevano l’attigua pista ciclabile, si divertivano a lanciare sassi.

Soltanto per un caso fortuito il traffico ferroviario non è stato interessato e nessun ciclista è rimasto ferito. I minori sono stati affidati ai propri genitori, in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.