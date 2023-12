Sasol Italy. La sostenibilità fa crescere

Dal Rapporto di Sostenibilità di Sasol Italy, per il sesto anno consecutivo, emerge una società solida e in crescita, nonostante le incertezze del periodo. Il Rapporto forniscela misura ed i trend degli impatti, positivi e negativi, che l’azienda ha avuto nello svolgimento della propria attività produttiva. "In questi anni abbiamo lavorato per costruire in Sasol una solida cultura della sostenibilità e oggi l’attenzione all’impatto delle nostre attività – ambientale, economico e sociale – costituisce un criterio imprescindibile", afferma Filippo Carletti, Managing Director Sasol Italy. I siti Sasol in Italia appartengono al gruppo sudafricano Sasol Group, un gruppo chimico ed energetico integrato che produce e commercializza prodotti in 22 paesi. In Italia, Sasol è presente con tre stabilimenti ad Augusta (Siracusa), Terranova dei Passerini (Lodi) e Sarroch (Cagliari) e una sede a Milano, per un totale di 632 dipendenti. Le attività italiane producono principalmente prodotti intermedi e materie prime per la detergenza, per il Personal Care e per altri settori industriali come quello dei lubrificanti, delle vernici, dei solventi, jet fuel (il carburante per gli aerei). Dall’analisi è emerso che il valore economico distribuito nell’anno ammonta a 1.885,6 milioni (+43% rispetto al 2021). Gli investimenti mirati a migliorare le prestazioni in ambito ambientale e di sicurezza hanno raggiunto i 30 milioni di euro. P.A.