Sant’Angelo Lodigiano, strappati i manifesti elettorali di una delle tre liste candidate

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 2 giugno 2024- Manifesti elettorali della lista “Voltiamo pagina” di Sant’Angelo Lodigiano vandalizzati il giorno della Festa della Repubblica, scatta la denuncia.

E’ stato lo stesso candidato sindaco Omar Damiani a verificare che, in piazza Duca degli Abruzzi e in via Bolognini, i suoi manifesti, presenti tra quelli delle altre due liste in lizza per le amministrative, sono stati strappati e quindi non più visibili. Ha quindi subito denunciato il fatto nella locale stazione dei carabinieri.

“Questo è un reato, che riteniamo più grave, perché avvenuto il giorno della Festa della Repubblica- spiega Damiani- L’episodio deve essere accaduto durante la notte”. E ancora:”Ritengo, come candidato sindaco, che la nostra lista sia stata danneggiata da questi atti vandalici, anche nel senso più democratico e alto. Il voto è un diritto-dovere, per noi non può esistere una vera democrazia se non si garantisce la par condicio di tutti i candidati. Considerando che siamo a una settimana dal voto ed è anche la Festa della Repubblica, dove la democrazia dovrebbe assumere un significato ancora più alto, rimaniamo basiti- aggiunge e sottolinea- In questa campagna elettorale abbiamo visto affissioni irregolari, di altre liste e ora qualcuno ha persino rimosso le nostre, regolarissime, anche se non sappiamo chi è stato. Se anche fossero ignoti, questo non si deve fare e di conseguenza segnaliamo la questione alle autorità competenti e ci stiamo già muovendo per prendere le misure del caso”. Paola Arensi