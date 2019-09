Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 7 settembre 2019 - Un percorso didattico innovativo di cinque anni per imparare a gestire tutte le fasi di lavoro in una logistica. Non solo carico e scarico di merci, ma anche gestione del magazzino con i software del settore e formazione specifica sulle norme della sicurezza. Partirà lunedì alle 8, con il suono della prima campanella, il primo indirizzo di studio dedicato a trasporti e logistica nel settore tecnologico. A inserirlo nell’offerta formativa è l’istituto Pandini di Sant’Angelo. Sono venti gli studenti che dopo l’esame di terza media hanno scelto di proseguire gli studi cogliendo questa opportunità. Quello che ha portato alla nascita all’istituto Pandini dell’indirizzo per formare specialisti in trasporti e logistica è un percorso iniziato tre anni fa. «Per noi è una scommessa», spiega la preside del Pandini Daniela Verde (che dirige anche il liceo artistico Piazza di Lodi).

Nuovi lavori all’orizzonte e nuovi cicli di studio per rispondere al meglio alle richieste del mondo professionale, in un territorio che, negli ultimi anni, ha assistito a una continua crescita del settore. E in cui proprio la logistica sembra essere ormai una delle vocazioni produttive. «È un progetto che gli enti territoriali ci hanno chiesto con forza – spiega la dirigente scolastica –. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

Tante aziende locali ci hanno dimostrare grande interesse e siamo pronti ad avviare una proficua collaborazione. Inoltre apriremo al Cfp, che potrebbe completare l’offerta formativa. Sono molto contenta perché senza il sostegno di Comune e Provincia non avremmo potuto fare niente». Proprio la sinergia tra gli enti della provincia di Lodi ha permesso al territorio di aggiungere un percorso formativo raro in Lombardia, ma dai numerosi sbocchi professionali. «Come sindaco e consigliere provinciale delegato sono onorato di portare a Sant’Angelo una novità così interessante – spiega il primo cittadino di Sant’Angelo, Maurizio Villa –. Saranno formati giovani che poi potranno interfacciarsi direttamente col mondo del lavoro. Ci sarà una sezione dedicata anche alla sicurezza e all’organizzazione dell’azienda».

L'obiettivo è formare esperti e specialisti dell’area logistica, del campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia di interesse, della gestione di imprese di trasporti e della logistica in tutte le sue diverse componenti. Il biennio sarà comune con gli altri indirizzi, poi col triennio inizieranno le materie specifiche. «Si parlerà di ecosostenibilita e ambiente - svelano le docenti Ilaria Bagnoli e Veronica Paolini -. Ci sarà anche un mobility manager, esperto nella mobilità sostenibile». «Ci sarà un’unione di intenti per coinvolgere le aziende» conclude l’assessore all’Istruzione, Luisella Pellegrini.