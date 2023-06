SanfereOrto", a Lodi un progetto sociale "esce" con una nuova veste grafica"

Il progetto sociale “SanfereOrto” di Lodi, sede dell’Agricoltura sociale lodigiana, nel 2017 ha visto riqualificare a orto, per scopi sociali, un’area vicina alla ferrovia e alle case di Lodi. E ora questo spazio-progetto “uscirà” all’esterno grazie a una nuova veste grafica, con logo, sito internet e i canali social dedicati e omonimi (Facebook, Instagram). Mostrano persone, verde, biciclette, borraccia, farfalle, lampadine, campi etc. I colori sono il verde, il giallo, il bianco, il fucsia, il blu e l’azzurro. Tutto è stato presentato ieri, alla presenza delle autorità e di Gian Marco Locatelli, agente di sviluppo dell’area lavoro e ambiente dell’Ufficio di Piano, alla casetta di SanfereOrto in via San Fereolo 3. "A 5 anni dalla nascita dell’esperienza, ci sentiamo pronti per “uscire” dal quartiere di San Fereolo, con una comunicazione dedicata. Il percorso ha consentito l’identificazione del modello ABC (Ambiente - Bene comune - Cittadini attivi), che costituisce il principio dell’esperienza e anche la modalità con cui si desidera diffondere buone pratiche nel Lodigiano, attraverso il coinvolgimento di amministrazioni comunali e cittadini" ha introdotto Annamaria Cremascoli, architetta esperta in rigenerazione urbana e cittadinanza attiva.

È stato illustrato il nuovo sito www.sanfereorto.it, realizzato attraverso un percorso di costruzione dell’identità e del modello di SanfereOrto. Tutto molto intuitivo e colorato.

P.A.