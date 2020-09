San Rocco al Porto (Lodi), 4 settembre 2020 - Indossava una polo marrone e dei jeans a tre quarti: lui, Valerio Sverzellati, 37 anni il prossimo 1 ottobre, è scomparso nel nulla dal tardo pomeriggio del 2 settembre. Residente a San Rocco al Porto, l'uomo si era recato a Codogno per una commissione in piazzale Polenghi Lombardo vicino alla stazione ferroviaria, ma non ha fatto più ritorno a casa.

Da ieri sera sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri. E' alto un metro e 80 centimetri e pesa 80 chili. E' scattato pure il tam tam sui social da parte dei parenti del 36enne i quali ribadiscono che, dai primi accertamenti, potrebbe essersi mosso tra il territorio lodigiano e piacentino-pavese. Chiunque avesse informazioni utili sulla sua scomparso o su possibili avvistamenti, chiami subito il 112.