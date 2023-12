San Matteo: 50mila euro per i piccoli

Sono più di 10mila i dipendenti del Gruppo Crédit agricole Italia che con le loro donazioni hanno sostenuto il nuovo progetto di ricerca dell’ospedale San Matteo di Pavia, dedicato ai suoi piccoli pazienti oncologici. Tanti piccoli gesti che si sono uniti per dare alla responsabilità sociale d’impresa un significato concreto: quasi 50mila euro raccolti per la prevenzione e il trattamento di ricadute e infezioni in bambini che hanno subìto trapianti di cellule staminali. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al payroll giving, meccanismo basato su un gioco di squadra condiviso con le organizzazioni sindacali Cai per cui i dipendenti rinunciano ai centesimi della propria busta paga mensile e il Gruppo compensa l’importo raccolto in modo tale da raggiungere, per ogni collega che aderisce all’iniziativa, la cifra di un euro al mese. L’importante contributo raccolto renderà possibile un progetto di ricerca oncoematologica pediatrica con la messa a punto e impiego di terapie biologiche innovative per il controllo di infezioni e della recidiva di malattia in bambini sottoposti a trapianti di cellule staminali emopoietiche. Non solo, si realizzerà una banca di farmaci cellulari pronti all’uso, disponibili su richiesta, per la cura di infezioni da virus patogeni per ospiti immunocompromessi. In tal senso, dosi residue di farmaci conservati nella Cell factory in seguito al venir meno della necessità clinica per il paziente al quale il farmaco è dedicato, verranno utilmente impiegate nella cura urgente di altri pazienti. Tutto questo sarà possibile grazie anche all’apporto dell’Associazione Lucia Cerri, da sempre vicina al San Matteo.