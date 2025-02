L’auto finita fuori strada a San Fiorano durante un inseguimento non è rubata. Ma il conducente non si trova

San Fiorano (Lodi), 23 febbraio 2025 – Proseguono le indagini per chiarire l’episodio verificatosi ieri a San Fiorano, quando una persona a bordo di una Fiat Panda è fuggita da un posto di controllo dei carabinieri, sparendo poi a piedi. Il primo punto fermo è che la vettura non risulta rubata.

Ma andiamo con ordine. L’alt era stato intimato il pomeriggio del 22 febbraio, dai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Codogno, lungo la strada provinciale 145. Ma un controllo di routine si è presto trasformato nell’inseguimento, durato qualche chilometro, nel comune di San Fiorano.

Il conducente, infatti, alla vista delle forze dell’ordine, invece di fermarsi all’alt e farsi identificare, ha premuto il piede sull’acceleratore ed è fuggito. La pattuglia ha quindi intrapreso un inseguimento che si è concluso con l’utilitaria finita fuori strada. Aveva un pneumatico forato. La persona alla guida, nonostante la vettura fosse finita al di là della banchina, nel tratto urbano di via Pietro e Paolo Polenghi, ha proseguito la fuga. Si è quindi dileguata, a piedi e non è ancora stata rintracciata.

Sul momento l’area dell’incidente è stata circondata da nastro rosso per consentire gli accertamenti di rito ed evitare pericoli ai passanti. Invece i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. I militari ora stanno indagando sull’accaduto ma, al momento, non si conosce il motivo della folle corsa. Una volta accertato chi era alla guida dell’auto, se il proprietario o meno, l’interessato rischia quindi grossi guai. Risponderà per la resistenza opposta. Quel che è stato accertato è che il veicolo, comunque, non è stato rubato. Fortunatamente, durante l’inseguimento non si è ferito nessuno.