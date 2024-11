Rubano auto, fuggono all’alt. Bloccati tre giovanissimi: un sedicenne guidava la vettura

Sono tre giovanissimi, un 18enne e due minorenni, gli autori del furto della Ford Ka, avvenuto domenica attorno alle 10 in viale Risorgimento a Codogno, i quali, nella serata sempre di domenica, hanno ingaggiato un folle inseguimento coi carabinieri finito in autostrada, in territorio di Mulazzano. L’episodio aveva suscitato scalpore, oltre per il fatto grave in sé, anche perché in macchina c’era il cane della padrona, un piccolo tibetan spaniel che i ladri, ignari della sua presenza, avevano di fatto rubato insieme alla vettura. L’animale di piccola taglia poi in serata è stato ritrovato mentre i ladri sono stati intercettati lungo la via Emilia. I carabinieri hanno intimato loro l’alt ma il conducente ha pigiato l’acceleratore ed è scappato a tutta velocità. L’auto in fuga è entrata in A1 e si è diretta verso nord: all’inseguimento hanno partecipato anche pattuglie della Polizia Stradale. Ad un certo punto sulla A58 Teem in direzione Brescia, in territorio di Mulazzano, l’auto è stata bloccata ma solo in seguito ad un incidente con una volante della polizia che ha cercato in tutti i modi di fermarla evitando il peggio anche per gli altri automobilisti in transito.

All’interno della vettura vi erano tre persone giovanissime, un diciottenne, appunto e due minorenni. E sembra proprio che al volante vi fosse un 16enne che, secondo quanto appreso, sarebbe stato arrestato e piantonato in ospedale insieme agli altri due che hanno riportato lievi ferite. Molto probabilmente, sono gli stessi che, nelle ultime settimane, erano stati pizzicati a compiere diversi furti, anche di auto, nella Bassa. La loro posizione è al vaglio per tutti gli episodi. Mario Borra