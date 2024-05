Ruba in un supermercato. Poi minaccia le cassiere

Ha rubato una bottiglia di liquore e, non contento, ha minacciato le commesse di un supermercato del posto. È finito con una denuncia il pomeriggio folle di un 45enne noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 17 di lunedì è entrato nel supermercato, ha preso una bottiglia di liquore e l’ha nascosta nei pantaloni. La sorveglianza ha notato quel che l’uomo stava facendo e una volta alla cassa lo ha invitato a pagare la merce. Lui si è adirato, ha saltato le casse e se ne è andato. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno trovato l’uomo fuori dall’esercizio. Ma una volta notati i militari, il 45enne è rientrato nel supermercato e ha cominciato a insultare e minacciare le commesse, ree secondo lui di aver chiamato le forze dell’ordine. Preso dai carabinieri e portato in caserma, l’uomo è stato denunciato per furto e minacce e poi liberato. P.G.R.