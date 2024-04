Rsa e ospedale. Al via il restyling da venti milioni

È previsto a breve l’avvio dei lavori per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico con la posa di pannelli fotovoltaici e la sostituzione di tutti i serramenti della Fondazione Brunenghi, presentato al pubblico in settimana dai vertici dell’ente con sede in via Beccadello. Progettate dallo studio Magli, le opere sono state affidate all’impresa edile Aurora Costruzioni che è pronta per cominciare i lavori. Si tratta di un progetto estremamente oneroso, che vede un preventivo di venti milioni. Il progetto inziale è nato nel 2022, quando l’ente dispose una valutazione di vulnerabilità sismica il cui risultato non aveva lasciato dubbi sulla necessità di intervenire, cui aveva fatto seguito l’obbligo di adeguamento dell’intero complesso. Da notare che la Rsa e l’ospedale Brunenghi sono stati realizzati in tempi diversi e con differenti soluzioni architettoniche, ma che l’adeguamento antisismico ordinato era necessario per entrambe le strutture.

Tuttavia a controlli finiti, nel 2022 la Brunenghi non aveva una disponibilità di fondi così grande per intraprendere i lavori. Fortunatamente in aiuto al Consiglio d’amministrazione della Fondazione è arrivato il superbonus del 110 per cento e con l’agevolazione statale il CdA ha potuto individuare anche i soggetti attuatori di questo progetto, che ha come obiettivo la totale messa a norma delle strutture entro il 2025, peraltro riducendo al minimo l’impatto che avrà il cantiere sulla normale attività dei servizi che la Fondazione offre – la Rsa, un reparto per le cure intermedie e un Centro diurno integrato – e sui suoi ospiti. Per l’inizio dei lavori non c’è ancora una data certa, ma si tratta di attendere solo qualche settimana.

P.G.R.