Ritrovata l’auto del parroco: è caccia al ladro

Ritrovata poco più di 24 ore dopo il furto. La Volkswagen T-Roc del parroco della chiesa dei Santi Nabore e Felice di Stradella, il 55enne vogherese don Gian Luca Vernetti, era stata rubata nella notte tra domenica e lunedì dal cortile della casa parrocchiale. Lo stesso parroco lunedì mattina ne aveva denunciato il furto ai carabinieri, facendo scattare le immediate ricerche del mezzo rubato con l’inserimento della targa nell’apposita banca dati. E un giorno dopo la denuncia, nella mattinata di ieri, i carabinieri hanno ritrovato l’automobile, che era stata parcheggiata e abbandonata in via Curiel, sempre a Stradella ma in zona più periferica, a meno di un chilometro e mezzo da dov’era stata rubata.

Indagini sul furto sono comunque ancora in corso da parte dei carabinieri, nel tentativo di individuare il responsabile. Nel frattempo la refurtiva recuperata può già essere restituita al legittimo proprietario. Stefano Zanette