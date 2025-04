Ritrovata la donna scomparsa. Ha passato la notte nei campi

BERTONICO (Lodi)Lieto fine, ieri mattina, per la donna di Bertonico di cui si erano perse le tracce da mercoledì pomeriggio. La signora, di 70 anni, si era allontanata da casa, per motivi sconosciuti. Poi il ritrovamento e il respiro di sollievo. I carabinieri della compagnia di Codogno e i vigili del fuoco di Lodi e Casalpusterlengo, da subito impegnati nelle ricerche, non si sono risparmiati, di giorno e di notte e hanno ritrovato la signora, salva e in buone condizioni, ieri alle 10.45. Sembra infatti che la 70enne abbia semplicemente vagato tra i campi e si sia infine fermata, sempre in campagna, a circa un chilometro da casa. È quindi stata avvistata dall’elicottero Drago del 115, all’altezza dei campi vicini a via Giovanni XXIII esimo a Bertonico. A quel punto la donna è stata raggiunta, accompagnata al posto di comando locale, rifocillata, visitata dal 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti e cure. Si cercava l’anziana dalle 17.15 di mercoledì. Inizialmente sono stati impiegati una unità di comando locale, un furgone combinato e jeep campagnole. Nelle ore successive è poi stato utilizzato anche l’elicottero Drago, che ha sorvolato la zona e i canali adiacenti. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati nelle operazioni di ricerca è stato espresso dal sindaco di Bertonico Angelo Chiesa. "Episodi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale affrontare ogni situazione con lucidità, competenza e spirito di squadra. Alla signora e alla sua famiglia va l’abbraccio dell’intera comunità" ha aggiunto. P.A.