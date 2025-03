Rissa in stazione, sei Daspo. Stadi vietati in tutta Europa

Erano stati protagonisti di una rissa nel piazzale e nel sottopasso della stazione di Lodi lo scorso 19 gennaio. Ora il questore di Lodi Pio Russo (nella foto), ha emesso sei daspo “fuori contesto”, un provvedimento che impedirà loro "di partecipare a gare sportive per un anno e di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea". I provvedimenti sono definiti “fuori contesto“ e significa che non sono dovuti a reati compiuti in ambito sportivo, dato che l’origine della rissa, che ha riguardato i destinatari della misura, non è nota.

Il daspo “fuori contesto“ si commina però a persone ritenute pericolose proprio in caso partecipassero a gare. Ora, quindi, gli interessati non potranno accedere a tutti gli impianti sportivi di Italia ed Europa. Spazi, insomma, in cui si svolgeranno manifestazioni calcistiche (anche femminili). La rissa di cui sono accusati è avvenuta il 19 gennaio 2025, allo scalo di Lodi. I sei coinvolti sono italiani e albanesi: quattro maggiorenni di 19, 30, 40 e 49 anni, di cui tre noti già alle forze dell’ordine e due soggetti minorenni, entrambi a propria volta noti alle forze dell’ordine. Uno dei due minorenni, di origine albanese, colpito dai provvedimenti, ha presentato memorie difensive facendo presente che, attualmente, milita in una società di calcio di prima categoria lodigiana. Di conseguenza il Questore di Lodi lo ha autorizzato a partecipare agli allenamenti della squadra, a disputare gli incontri di calcio indicati nel calendario e ai quali verrà ufficialmente convocato. Ma il ragazzo, proprio per via del daspo, non potrà intrattenersi con i tifosi che assistono agli allenamenti e alle partite di calcio e non potrà partecipare ad eventuali festeggiamenti dei tifosi in luogo aperto al pubblico e nelle adiacenze dei campi di gioco.