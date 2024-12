Riqualificazione della scuola Engardo Merli: nuovi spazi e miglioramenti energetici

Prosegue la riqualificazione della scuola professionale Engardo Merli dove si insegnano agraria, cucina, pasticceria, panificazione e arte bianca. Il plesso, situato in viale Villa Igea 53, sta subendo un importante restyling da circa nove mesi, su progetto della Provincia di Lodi che intende rinnovare l’istituto e la zona circostante, sulla ciclabile tra Lodi e San Martino in Strada.

Tra gli obiettivi la realizzazione di una palestra della scuola, oggi assente, il miglioramento dell’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico del complesso e il rinnovo dei locali dell’ex caseificio, di rimpetto alla scuola, per realizzare nuovi spazi didattici, come per la panificazione.

Attualmente il complesso di Villa Igea è interessato da cinque interventi: tre in corso, uno che andrà in gara a breve e uno in fase di progettazione. Complessivamente comportano investimenti per circa 5 milioni e 300mila euro, di cui 4milioni e 500mila di fondi Pnrr.

L’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico, dal costo di 3,3 milioni (risorse Pnrr) - fa sapere la Provincia - sono a circa il 44% delle opere a progetto e si prevede di terminarli entro marzo 2026 e collaudarli poi entro giugno.

Circa tre settimane fa sono state realizzate le fondazioni della nuova palestra, a cui è stato assemblato il corpo prefabbricato, si stima di essere ad uno avanzamento superiore al 50%; ora si sta lavorando agli impianti pronosticando di terminarli a dicembre 2025 (con collaudo tra febbraio-marzo 2026). Questo è un intervento da 1,2 milioni e sempre con fondi Pnrr.

È invece finanziato con risorse di bilancio della Provincia il recupero a spazi didattici dell’ex caseificio: intervento da 200mila euro per la realizzazione di quattro nuove aule. I lavori per l’ex caseificio sono finiti, si sta valutando se rendere le nuove aule disponibili entro il corrente anno scolastico.

Il progetto di rifacimento delle coperture stalla e deposito, da circa 200mila euro (risorse di bilancio della Provincia) è stato approvato e verrà messo a gara per l’affidamento dei lavori.

Infine, per la demolizione dell’edificio ex segreteria, funzionale alla riqualificazione delle aree esterne del complesso di Villa Igea, e per il ridisegno degli accessi, è in corso la progettazione. Costerà circa 400mila euro di bilancio della Provincia, parte della superficie che qui si libererà verrà utilizzata per la realizzazione di una pista di pattinaggio all’aperto, con distinto e separato intervento, all’interno di un apposito masterplan già finanziato.

Luca Pacchiarini