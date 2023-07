Richiedenti asilo in Italia Bando per altri 95 posti

La Prefettura di Lodi ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale nella provincia di Lodi. Il tutto con decorrenza presunta dal prossimo primo settembre e per la durata di 1 anno. I migranti attualmente presenti nei Cas Centri di accoglienza speciale lodigiani sono 450, di diverse nazionalità e di cui 22 ucraini in fuga dalla Guerra. Gli ospiti si trovano in 28 Cas e appartamenti, per privilegiare una accoglienza che possa essere il più diffusa possibile.

Il nuovo avviso pubblico si riferisce a 50 posti presso centri costituiti da singole unità abitative (CAS 1), con un prezzo a base d’asta di 26,61 euro al giorno pro-capite, Iva esclusa e 150 euro per singolo kit di primo ingresso, a cui si aggiungono i costi della scheda telefonica di 5 euro, del pocket money giornaliero di 2,50 euro, effettivamente erogati ed il rimborso delle prestazioni mediche a chiamata. L’avviso include anche 45 posti presso centri collettivi, con capienza sino a 50 posti (CAS 2) e prezzo a base d’asta di 31,04 euro giornalieri pro-capite, Iva esclusa e 150 euro per singolo kit di primo ingresso, a cui si aggiungono i costi della scheda telefonica di 5 euro, del pocket money giornaliero di 2,50 euro effettivamente erogati ed il rimborso delle prestazioni mediche a chiamata. Le domande potranno essere presentate entro le 12 del prossimo 26 luglio 2023 all’indirizzo mail [email protected] Per visionare il bando si deve visitare il link http:www.prefettura.itlodinewsElenco_bandi_di_gara_e_concorsi-17058049.htm#News_123700. P.A.