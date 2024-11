Residenti svegliati in piena notte. L’esplosivo squassa il bancomat. Gang in fuga con migliaia di euro

VALERA FRATTA (Lodi)

Boato nella notte, la banda dei bancomat colpisce nel cuore del piccolo abitato di Valera Fratta. Poco prima delle 4 della notte tra venerdì e sabato una banda ha preso di mira la filiale del Banco Bpm di piazza della Vittoria, di fianco al Palazzo Municipale. La gang era composta da quattro persone, tutte vestite di scuro e con il volto coperto.

I malviventi erano ben organizzati secondo un piano ben preciso e hanno agito con estrema celerità. Hanno saturato una fessura dello sportello con polvere esplosiva inserita in una specie di cono, la “marmotta“. Poi a un’estremità è stata innescata la miccia che ha fatto brillare la “bomba“ che ha squassato il bancomat. Questa tecnica è la preferita dai ladri, stando ai resoconti delle forze dell’ordine, poiché le banconote rimangono intatte e non c’è nemmeno il rischio che vengano macchiate e quindi rese inutilizzabili dai sistemi di sicurezza. Dopo la deflagrazione la banda ha prelevato la cassetta con il denaro contante ed è poi fuggita a bordo di una Mercedes, molto probabilmente rubata tempo prima. Incerto, almeno fino a ieri, l’ammontare del malloppo. Ma gli investigatori ritengono che possano aver preso il volo alcune migliaia di euro.

Lo scoppio ha svegliato di soprassalto diversi residenti, che si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo nel buio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Lodi per mettere in sicurezza lo spazio dov’era dislocato il bancomat e per scongiurare eventuali principi di incendio. Le indagini sono state avviate dai carabinieri, arrivati sul posto poco dopo: sono state estrapolate le immagini dei circuiti di videosorveglianza per verificare se i malviventi abbiano lasciato o meno indizi del loro passaggio.

Gli ultimi due colpi nel Lodigiano dei ladri “bombaroli“ sono avvenuti a Merlino e a Orio Litta ad aprile, entrambi messi a segno ai danni di filiali della Banca Popolare di Lodi.