Regalo speciale dei bimbi: "Ti voglio bene mamma". Un braccialetto dona felicità

Braccialetti dei volontari donati dal Comune agli studenti e attività per famiglie sotto la loggia. Sono due degli eventi dedicati alle mamme, targati Basso Lodigiano, che hanno emozionato i giovanissimi protagonisti nei giorni scorsi. A Santo Stefano Lodigiano alcuni volontari hanno realizzato braccialetti originali e l’amministrazione comunale della sindaca Marinella Testolina li ha donati, per la Festa della mamma, ai bambini delle scuole.

"Li ringrazio – commenta la sindaca Marinella Testolina, che ha consegnato personalmente i doni, alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, insieme all’assessore ai Servizi sociali Alessandra Rancati – perché si sono messi di impegno e hanno realizzato dei bellissimi bracciali artigianali che hanno davvero portato felicità". I piccoli hanno quindi ricevuto la novità e l’hanno portata a casa alle loro mamme, felici di fare una bella sorpresa. Invece sabato, a Codogno, l’iniziativa della Commissione pari opportunità "Geo Mamma" ha letteralmente spopolato. Il ritrovo alla loggia del mercato coperto di piazza Cairoli ha visto mamme e bimbi disegnare insieme, giochi sfrenati dei più piccoli, proposte del gruppo scout per intrattenere gli intervenuti con i giochi dei nonni. E la loggia è presto diventata un atelier creativo per i più piccoli delle scuole d’infanzia. Con il laboratorio artistico dell’associazione culturale Artisane, inoltre i bambini hanno potuto disegnare con i gessetti in un’area della loggia appositamente delimitata. Non è mancato il laboratorio di Kaos Focale, con esposizione fotografica e pittorica. P.A.