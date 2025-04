Raffiche di vento da incubo: decine di interventi nel Lodigiano

Lodi, 6 aprile 2025 - Vento forte imperversa sul Lodigiano, raffica di interventi dei vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Lodi e i volontari dei distaccamenti di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo hanno fatto la spola tutta la giornata del 6 aprile 2025. Uscite per fronteggiare diverse richieste di aiuto. La maggior parte sono arrivate per via del forte vento che ha imperversato sulla provincia diverse ore.

A Tavazzano con Villavesco, in via Primo Maggio, si è bloccato un ascensore ed è stato necessario liberare persone rimaste chiuse all’interno. A Casalpusterlengo, in piazza della Repubblica, sono stati segnalati alberi pericolanti, messi in sicurezza dal 115. Stesso intervento anche a Orio Litta, lungo la strada provinciale Mantovana 234 e a Cavenago D’Adda, per alberi a rischio caduta lungo la strada provinciale 26. A Sant’Angelo Lodigiano, in via Madre Cabrini, alcuni pannelli, appoggiati su un tetto, sono volati via ed è stato necessario metterli in sicurezza.

C’è stato un dissesto statico a Lodi, in via Giovanni Gandini, dove è stato necessario un controllo su un edificio privato. Infine una squadra è intervenuta a San Martino in Strada, in via Giovanni Agnelli, per una fuga di gas. Perdeva, perché staccata dal muro, una tubazione esterna di una abitazione privata. Ma per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e senza conseguenze.