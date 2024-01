Radioattività nell’ambiente. Adottato il Piano

Il Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata ha adottato il “Piano Provinciale Emergenze Radiologiche”. Il documento opera in una duplice direzione: da un lato intende fornire una risposta tempestiva ed efficace in situazioni di emergenza radiologica, ossia quando si diffondono nell’ambiente sostanze radioattive; dall’altro assicurare la massima diffusione delle misure di prevenzione e di preparazione utili a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Il documento, suddiviso in capitoli, paragrafi e allegati, contiene i provvedimenti da adottare e le procedure da seguire in caso eventi riconducibili agli scenari incidentali ivi previsti e si pone l’obiettivo di realizzare un intervento sinergico mediante un’efficace interazione di tutte le risorse locali di prevenzione, protezione e soccorso, coordinate dalla Prefettura attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.). Il Piano Provinciale Emergenze Radiologiche, la cui adozione è stata preceduta da una serie di attività preparatorie e di condivisione con gli enti competenti, è distribuito a tutti i sindaci del territorio, i quali sono invitati a divulgare e informare la popolazione sul contenuto di questo documento di pianificazione. Il Piano è inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura, unitamente ad una sintesi divulgativa.

R.Lo.