Torna ‘Radio eco studio 88’, sempre nel segno di Johnny Giordano

San Colombano al Lambro (Milano), 22 settembre 2024 - Dopo 19 anni di “silenzio”, a San Colombano torna a parlare e fare musica la mitica ‘Radio eco studio 88’. L’emittente radio, che trasmetterà finalmente ancora e in diretta, era nata nel 1980 ed è stata chiusa nel 1995. Ora sbarca sul web e spera di incontrare fortuna tra nuove generazioni e nostalgici.

Negli anni Ottanta, per gli attuali 50enni e 60enni del paese, questa radio è stata una vera e propria amica quotidiana. Erano gli anni delle radio libere, dei vinili e gli amici del bar. C’era poco, ma si era sempre felici. E le voci di chi teneva in vita i programmi erano molto gradite. Ora il palinsesto è provvisorio, con circa 20 appuntamenti settimanali, ma l’intenzione è di arricchirlo, sempre in diretta. Con programmi dal lunedì alla domenica. Si andrà dagli appuntamenti dedicati alla musica italiana, al jazz, a programmi sulle notizie locali, lo sport e l’astronomia. I promotori sono infatti stati confortati dal successo di alcune trasmissioni estemporanee provate nei mesi scorsi, in occasione di eventi e da podcast che hanno tracciato la strada per un nuovo glorioso cammino.

Negli anni Ottanta questo canale è stato anche strumento per impossibili dichiarazioni d’amore. I social non esistevano e nemmeno i telefonini erano alla portata di tutti. La dedica quindi, per tanti, era stato un magico momento. E anche questa volta, per i più romantici, tornerà. La sede si trova in centro paese, in via Steffenini ed è già stata visitata anche dal sindaco Alessandro Granata, dagli assessori e dai deejay dell’epoca. Studio e consolle sono quindi pronti. A portare avanti il progetto, come spiega l’allora e odierno fondatore Johnny Giordano: “Ci sono tanti amici che condividono, da sempre, la stessa passione. Ma anche ragazzi curiosi di scoprire questo mondo. Ci adattiamo ai tempi, sfruttando il web, con lo stesso spirito”.