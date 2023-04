Raddoppiano gli ospiti alla casa famiglia

La riapertura della casa famiglia Petranca di San Rocco, avvenuta il primo aprile, ha portato tanti parenti di ex ospiti ad occuparsi, come veri angeli custodi, dei nuovi residenti appena arrivati. La struttura comunale gestita dal Consorzio Obiettivo Sociale era stata riqualificata con un primo trasferimento dei nonni in altre case di riposo. Poi ha dovuto chiudere per mancanza di personale. Fino a inizio mese quando, con un’affollata e sentita cerimonia, c’è stata la riapertura. E in sole due settimane gli ospiti sono raddoppiati. Ma c’è ancora posto (si possono chiedere informazioni chiamando il numero 3383759901). Il servizio accoglie anziani in condizione di non autosufficienza che necessitino di interventi sociosanitari e riabilitativi. "Lunedì 3 aprile sono arrivati i primi tre ospiti. Poi ne abbiamo accolto un quarto e ci sono altre quattro persone in ingresso a breve: la gente sta chiamando per chiedere informazioni, l’offerta è attrattiva anche perché i primi tre mesi ci sono rette agevolate per tutti ed è un servizio sotto casa, familiare e a misura d’uomo", incoraggia la direttrice Emanuela Mariani.

P.A.