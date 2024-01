Quasi 22mila alla Pro loco di Crema. Sulle orme del film come per gli eventi

Boom di turisti nel corso del 2023: in 22mila si sono rivolti alla Pro loco per ottenere informazioni, contattare una guida, chiedere materiale informativo. E se si pensa che mediamente solo il 20% dei visitatori si rivolge alla Pro loco, si riesce a capire quanto sia importante il fenomeno turismo per la città. Molto interesse è ancora suscitato dal film “Call my by your name“, per ricalcare le orme del quale arrivano due turisti su tre. Tuttavia l’impressionante numero di 21.908 accessi all’Infopoint testimonia la forte attrattività di Crema come destinazione.

La crescita è del +27.2% rispetto all’anno precedente ed è un segnale di conferma della bontà delle scelte adottate per la valorizzazione dei luoghi del film, dell’organizzazione delle iniziative culturali e gastronomiche con festival, mostre e rassegne e della cura del patrimonio storico e pubblico che rende Crema bella e accogliente. I dati raccolti indicano che il 40.67% dei turisti è italiano. Questo conferma il ruolo centrale del territorio anche nel contesto nazionale, sottolineando l’importanza di una promozione mirata a livello locale.

Gli stranieri approdati in città sono 13mila, il 76% dei quali (quasi 10mila) arriva da Paesi europei, mentre gli Stati Uniti capeggiano la graduatoria dei Paesi extra-europei con il 7%. Infine, se due su tre arrivano in città sulle orme del film, il 32% dei turisti viene a Crema per la sua ricchezza storica, artistica e culturale.

E non vanno trascurati gli eventi che la città propone, sfilate di Carnevale in testa, seguite dalla Tortellata, dalla Festa del salame nobile, dai Mondi di carta, appuntamenti che hanno raccolto il 4,5% degli arrivi.

Pier Giorgio Ruggeri