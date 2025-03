Pulita piarda Uccellini: "Mettiamo panchine"

Sabato mattina, diversi volontari dell’associazione Amici dell’Adda, con il supporto della società Aprica, si sono ritrovati a Lodi per svolgere un intervento di pulizia della “Piarda Uccellini“, un’area verde in via del Vecchio Bersaglio dove, entro fine marzo verranno posizionate tre panchine, dismesse dal Comune di Lodi perché considerate inutilizzabili. L’associazione ha richiesto che queste panchine non venissero buttate e si è offerta di renderle nuovamente utilizzabili. "Da diverso tempo ci occupiamo di creare intorno al fiume Adda una rete di interessi sociali, sportivi e ambientali – dice il presidente Alessandro Martino - per rivitalizzare e rendere più fruibili le aree verdi circostanti". L.R.C.